На заброшенной даче в Увеке найден скелет в одежде

Следователи проверяют обстоятельства смерти человека в Увеке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова найден скелет человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, костные останки обнаружил местный житель утром 7 октября.

Кости человека и фрагменты одежды находились на территории заброшенной дачи в СНТ «Нитрон» в Увеке. Нашедший их гражданин сообщил в полицию.

Следователи осмотрели место происшествия. Начата проверка, которая должна установить обстоятельства и причину смерти человека.

Кости нашли на заброшенной даче Фото: СУ СКР по Саратовской области

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