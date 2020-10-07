На заброшенной даче в Увеке найден скелет в одежде

Следователи проверяют обстоятельства смерти человека в Увеке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова найден скелет человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, костные останки обнаружил местный житель утром 7 октября.
Кости человека и фрагменты одежды находились на территории заброшенной дачи в СНТ «Нитрон» в Увеке. Нашедший их гражданин сообщил в полицию.
Следователи осмотрели место происшествия. Начата проверка, которая должна установить обстоятельства и причину смерти человека.
Кости нашли на заброшенной даче
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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