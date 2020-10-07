В двух районах Саратова до вечера отключили воду

В Саратове сегодня, 7 октября, в двух районах отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за работ водоснабжения не будет ориентировочно до 19:00 на Перспективной, 11, 13, 15, Электронной, 7, Лебедева-Кумача, 72а, 76, Тархова, 12, 14, 14а.

Также из-за аварии на Шелковичной 60/62 вода отключена на нечетной стороне Шелковичной от Астраханской до Рахова и на Хользунова от Шелковичной до Белоглинской. Ресурс вернут в краны также около семи вечера.

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