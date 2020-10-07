Дистанционное обучение сохраняется в 51 школе Саратовской области

Девять школ Саратовской области по-прежнему остаются на дистанционном образовании.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, это 1 543 школьника и 147 учителей.

В число закрытых образовательных учреждений вошли: школы в селах Покровка и Куриловка Вольского района, в селе Колено Екатериновского района, села Логиновка, Интернациональное и Красного Кута, Федоровка и Борисоглебовка Федоровского района, а также Питерки.

Там заражены три ребенка и 12 педагогов.

Еще на дистанционное обучение переведены 102 класса в 42 школах — это 2 519 детей.

Остаются на карантине студенты Краснокутского политехнического лицея. Переведены на дистанционное обучение студенты одной группы Саратовского техникума электроники и машиностроения (22 человека).

Также полностью закрыт детсад №51 в поселке Санной Вольского района и частично — восемь садиков в Балашовском, Ивантеевском районах и Саратове.

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