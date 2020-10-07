Тепло поступает в 573 многоквартирных дома в Саратове

Утром 7 октября отопление начало поступать в 351 объект социальной сферы в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», также тепло поступает уже в 573 многоквартирных дома.
Энергетики напоминают, что подача отопления начинается после заявок от руководителей соцучреждений и управляющих организаций.
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