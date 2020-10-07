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Наркоманке из Энгельса не смягчили приговор за покупку «синтетики»

При женщине нашли 1,15 грамма веществ
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Наркоманка из Энгельса не смогла обжаловать свой приговор за покупку веществ.

- Через интернет 13 января 2020 года 39-летняя женщина купила «синтетику». Часть употребила, остальное оставила при себе. В тот же день ее поймала полиция и нашла 1,15 грамма наркотика, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд приговорил злоумышленницу к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Однако осужденная обжаловала приговор, назвав его слишком суровым, но судебная коллегия оставила его без изменений и посчитала срок справедливым.

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