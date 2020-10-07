Мужчина с ножом ранил человека в доме на 50 лет Октября

Сотрудники Росгвардии в Саратове задержали подозреваемого в нападении на человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось 5 октября в доме на проспекте 50 лет Октября.

Неизвестный гражданин ударил ножом 47-летнего мужчину. Тот был госпитализирован и рассказал росгвардейцам приметы нападавшего. Те сумели его задержать уже через полчаса, это оказался 64-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело.

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