Начал работу сайт, посвященный ремонту тротуаров в Саратовской области

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил о начале работы сайта, посвященного проекту ремонта тротуаров в Балаково, Вольске и Пугачеве.

- На сайте тротуары164.рф размещена информация о проекте по ремонту тротуаров в Балаково, Вольске и Пугачеве.

Качество ремонтных работ контролируют жители, поэтому на сайте есть форма обратной связи, где можно оставить свои пожелания и замечания по реализации проекта.

Как и говорил ранее, один раздел сайта посвящён недобросовестным подрядчикам, работающим в нашей области. Прошу вас оставлять на сайте информацию о фактах недобросовестной работы организаций в сфере строительства, ремонта дорог, тротуаров, закупки оборудования для социально значимых учреждений.

На прошлой неделе провел опрос среди своих подписчиков. Результаты показали — 74% участников считают, что такой список нужен, 8% — не нужен. Интересно другое, 18% ответили, что это ничего не поменяет. Но все в наших руках. Давайте вместе сформируем «черный список» подрядчиков, чтобы недобросовестные организации не были допущены до работы с важными для людей объектами и бюджетными средствами, — написал Панков.