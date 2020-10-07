В Саратовской области похитителя люков заставили компенсировать ущерб

В Перелюбском районе мужчина украл девять чугунных колец с люками колодцев.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, преступление было совершено в августе 2018 года в селе Марьевка.
20-летнего местного жителя признали виновным. Сумма причиненного им муниципалитету ущерба составила 31 тыс. рублей.
Впоследствии мужчина возместил 10,5 тыс. рублей. Прокуратура подала иск о компенсации оставшейся суммы. Суд удовлетворил требование надзорного органа.
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