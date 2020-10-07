Панков: Благодаря проекту Володина школа в Перелюбе будет современной

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В Перелюбе продолжается капитальный ремонт школы имени Рудченко по проекту Вячеслава Володина.

В ходе рабочей поездки в Перелюб депутат Государственной думы Николай Панков встретился с общественным советом, который контролирует работы по капитальному ремонту в школе имени Рудченко.

- Фактически школа строится заново, общественный совет контролирует работы, следят, чтобы выдерживались качество и сроки. Отмечу, школа будет современная. Учителя специально ездили в Саратов в школу «Аврора», которая также появилась благодаря Вячеславу Володину, чтобы перенять лучшие практики. В итоге в Перелюбе будет уже совсем другая школа с соблюдением всех современных требований. Спикер нашел финансирование и на строительство рядом с ней бассейна, появится новое спортивное сооружение, где смогут проводить занятия и соревнования, — отметил Николай Панков.

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Напомним, по проекту Вячеслава Володина в этом году будут отремонтированы первый и второй этажи здания, один из двух спортзалов, актовый зал, пищеблок. В будущем рядом со школой построят современный бассейн, в котором будет четыре 25-метровые плавательные дорожки. Ранее, в рамках первого этапа работ, была заменена кровля, отремонтирован третий этаж, спортзал, помещения для образовательного центра.

Директор Школы Людмила Рудчинкова рассказала, что работы по реконструкции идут полным ходом.

- Качество работ, на мой взгляд, хорошее, получается очень красивая, удобная школа. Со строителями обсуждаем все решения, и они к нам прислушиваются. Больше всего нас радует, что в школе будут расширены учебные площади, здание становится удобным и гостеприимным, — сказала она.

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