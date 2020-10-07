Пенсионерка в Энгельсе перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Мошенники по телефону убедили 65-летнюю жительницу Энгельса, что ее сбережениям угрожает опасность, их нужно срочно обналичить и перевести на «безопасный счет». Чтобы выглядеть достоверно, они звонили женщине с разных номеров и представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

В результате гражданка сама отправилась в банкомат и перевела все сбережения на названный мошенниками счет. О том, что она стала жертвой обмана, пенсионерка догадалась только через неделю и обратилась в полицию.

- Мошенническая схема, где позвонивший представляется банковским служащим, радеющим о безопасности счета собеседника, уже классика криминального жанра. Противодействие здесь одно — игнорировать звонки с неизвестных номеров, а если беседа состоялась — не выполнять никаких действий с банковской картой под диктовку позвонившего, не разглашать ее данных, не называть паролей из СМС. Никаких «безопасных счетов», куда вам предлагают перевести деньги для сохранности, не существует. Это чужой счет, который вы, по сути, добровольно пополняете, — пояснили в ГУ МВД по Саратовской области.