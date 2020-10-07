Татьяна Загородняя прокомментировала создание в России Фонда защиты детей

В России создана общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей».

Уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала «КП-Саратов», что в России есть немало подобных фондов, но все они необходимы и выполняют собственные функции.

- Фонды могут быть государственными и некоммерческими, у нас демократическое государство, поэтому все они имеют право на существование, — отметила детский омбудсмен.

Указ о создании Фонда защиты детей был подписан президентом России Владимиром Путиным.

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