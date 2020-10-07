В Саратовской области приставы арестовали квартиру фирмы-должника

В Саратовской области приставы возбудили исполнительное производство в отношении фирмы-должника.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, компания по выращиванию зерна, зернобобовых и масличных культур накопила 2 млн рублей долга перед индивидуальным предпринимателем.

Пристав установил, что фирма владеет квартирой площадью 42,5 кв. м. Недвижимость была арестована, и после этого организация погасила долг.

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