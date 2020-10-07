Почти 16 тысяч семей Саратовской области ежемесячно получают около 10 тысяч рублей на первенцев

В Саратовской области почти 16 тыс. семей ежемесячно получают выплаты на первого ребенка, из них около 2,7 тыс. граждан выплачиваются деньги на детей, рожденных в 2020 году.

- Помощь со стороны государства в размере 9 708 рублей в месяц оказывается в рамках нацпроекта «Демография» для семей, где первенцы не старше трех лет. Право на выплату имеют семьи, чей среднемесячный доход на каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих шести месяцам перед месяцем обращения за выплатой, не превышает 20 552 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Оформить выплату можно в центрах соцподдержки или в МФЦ.

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