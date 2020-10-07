От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек

Один человек умер от коронавируса в Саратовской области за минувшие сутки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, погибшему было 67 лет.
Мужчина неделю лечился дома, амбулаторно. Он принимал жаропонижающие средства, но слабость и лихорадка не проходили. В связи с обострением состояния, пациент был госпитализирован. Девять суток он провел в больнице, три из которых – на ИВЛ.
Течение заболевания осложнялось ишемической болезнью сердца.
Таким образом. В области умерли уже 116 человек от коронавируса.
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