От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек

Один человек умер от коронавируса в Саратовской области за минувшие сутки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, погибшему было 67 лет.

Мужчина неделю лечился дома, амбулаторно. Он принимал жаропонижающие средства, но слабость и лихорадка не проходили. В связи с обострением состояния, пациент был госпитализирован. Девять суток он провел в больнице, три из которых – на ИВЛ.

Течение заболевания осложнялось ишемической болезнью сердца.

Таким образом. В области умерли уже 116 человек от коронавируса.

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