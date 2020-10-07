Стало известно, когда начнутся репетиции в саратовском цирке

Названа дата начала репетиций в саратовском цирке, который сейчас находится на реконструкции.

Во время рабочей поездки спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил его. Видео опубликовано на странице сторонников председателя ГД в Инстаграм.

Представители Росгосцирка и подрядчики заверили, что репетиции начнутся 5 декабря.

- Сюда заезжают артисты, начинают проводить репетиции, готовясь к новогоднему представлению, — отметил Володин, заявив, что из-за затянувшейся реконструкции у людей крадется третий Новый год.

Напомним, в прошлый приезд спикер ГД раскритиковал подходы, из-за которых реконструкция затянулась почти на три года. В паблике сторонников Володина отметили, что он предупредил, что если и в этом году цирк не сдадут, не останутся на своеи должности ни местныи министр культуры, ни директор учреждения.

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