Сотрудник сотовой компании в Саратове попался на прослушке телефонных звонков

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника компании сотовой связи.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 19-летнего парня подозревают в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.

По версии следствия, в мае 2019 года специалист офиса продаж использовал служебное положение и получил информацию к входящим и исходящим звонкам 698 абонентов. Согласия людей и решения суда на это не было.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.

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