МЧС на пожаре в центре Саратова пострадал пенсионер и 14-летняя девушка

Пожар на улице Радищева. Фото регионального ГУ МЧС

В доме на улице Радищева, который полыхал вечером 6 октября, горел лестничный марш и квартиры на втором этаже и пристройка к дому.

Как уточнили в региональном МЧС, огонь охватил 350 кв. метров двухэтажного 4-подъездного дома. С ним боролись 72 пожарных и 16 спецавтомобилей.

В МЧС также уточнили данные о пострадавших. Ранее сообщалось, что пострадал молодой человек, получивший 10% ожоги тела. Оказалось – 65-летний мужчина, он получил 25% ожоги тела. Кроме того, надышалась дымом и была госпитализирована 14-летняя девушка.

Полностью пожар был ликвидирован к двум часам ночи.

Причины пожара пока не установлены, на месте работают эксперты пожарной лаборатории.