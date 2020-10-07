Вечером горели надворные постройки в районах Саратовской области

В Красном Куте Саратовской области горели надворные постройки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел на улице Авиагородок.

Сигнал о пожаре поступил в 21:37. Площадь возгорания составила 120 кв. метров.

Кроме того, в 21:48 загорелись надворные постройки в селе Каменка Красноармейского района. Там огонь уничтожил 146 кв. метров.

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