КВС обратится в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом «УК Сфера»

Решением Арбитражного суда Саратовской области ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» назначено конкурсным кредитором ООО «Управляющая компания Сфера» по делу о взыскании задолженности за водоснабжение и водоотведение.

По состоянию на 01 октября т.г. ООО УК «Сфера» задолжало ресурсоснабжающей организации 3 млн 242 тыс. 373,97 руб.

В соответствии с положениями федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» ООО «КВС» уведомило ООО «Управляющая компания Сфера» о намерении обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании УК банкротом.

Напомним, КВС проводит значительную работу по взысканию дебиторской задолженности с потребителей. К должникам применяется весь комплекс установленных законом мер. Услуги водоснабжения и водоотведения должны быть оплачены потребителями в своевременно и в полном объеме. Это позволит компании выполнять мероприятия производственной программы по замене внутриквартальных и внутридворовых сетей, замене изношенного оборудования на данных коммуникациях.

Общая сумма дебиторской задолженности управляющих организаций перед КВС на сегодняшний день составляет более 300 млн рублей.