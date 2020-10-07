В Энгельсе десять психически больных водителей лишили прав

В Энгельсе Саратовской области прокуратура через суд добилась лишения водительских прав десяти человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, данные водители страдают психическими расстройствами, что может привести к ДТП, причинению здоровью граждан.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о прекращении доступа граждан к управлению транспортными средствами. Требования были полностью удовлетворены.

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