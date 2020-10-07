Заболеваемость коронавирусом растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области на утро 7 октября зарегистрировано 142 случая заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего за период пандемии в регионе заразились 16 421 человек.

Большинство случаев за сегодня произошли в Саратове — 69 человек. В Балашовском районе — 20, в Балаковском — 18, в Энгельсском — 11 случаев заражения.

Выздоровели за сутки 157 человек, всего — 11 145 человек.

Примечательно, что сегодня Саратовская область вновь повторила «рекорд» от 31 мая, когда также случилось 142 случая заражения.

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