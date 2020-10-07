Вчера, 6 октября, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил об ужесточении коронавирусных мер.

Прошло суженое заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19. В нем приняли участие главы районов и городских округов региона.

Стрелюхин поставил руководителям органов исполнительной власти и муниципалитетов ряд задач, например, взять на особый контроль бесперебойное обеспечение медучреждений кислородом.

Также он призвал ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в школах, вузах, на транспорте, в предприятиях торговли, а также усилить работу по проверке общепитов, кинотеатров и подобных заведений.

Региональному Минтруда было поручено проработать систему работы с гражданами группы риска от 65 лет и старше, чтобы минимизировать риски их заболевания, но при этом обеспечить им прогулки на свежем воздухе.

Глава Роспотребнадзора области Ольга Кожанова заявила, что ситуацию с коронавирусом удается держать под контролем благодаря профилактике. Поэтому важно соблюдать температурный контроль на входе, наличие антисептиков, проветривать кабинеты.

- При попустительстве к соблюдению противоэпидемического режима мы скоро вернемся к теме закрытия целых отраслей. Уже очевидно, что жизни забирает не вирус, а безответственность и нигилизм, — завершил заседание Александр Стрелюхин.

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