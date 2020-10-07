Неизвестный автомобиль сбил пешехода в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области мужчина попал под автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 22:40 во вторник, 6 октября.

По предварительной версии, на улице Маяковского, 112 был сбит 49-летний мужчина. На него наехал неизвестный автомобиль.

Пострадавшего госпитализировали.

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