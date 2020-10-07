Педофила из Красноармейска посадили на 13 лет

В Красноармейском районе Саратовской области вынесен приговор педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан 43-летний неоднократно судимый местный житель.

Установлено, что 22 января мужчина силой принудил десятилетнюю дочь своей жены к сексуальным утехам. Ее матери в это время дома не было.

Девочка рассказала о случившемся маме, та обратилась с заявлением в полицию.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию особого режима на 13 лет. Также ему на два года ограничили свободу.

Решение суда гражданин обжаловал, но приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

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