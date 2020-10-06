Юноша и девушка пострадали на большом пожаре в центре Саратова

Пожар на Радищева, 24 в Саратове Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вечером в Саратове на улице Радищева загорелся 2-этажный четырех подъездный дом. Пожарные эвакуировали 8 человек, есть пострадавшие.

Как уточнили «КП-Саратов» в региональном МЧС, возгорание произошло в кирпичном доме на Радищева, 24, над помещением кондитерской "Яблонька".

На вызов прибыло 10 единиц техники. Если сначала площадь пожара оценивалась в 150 кв. метров, то потом она возросла до 350 кв. метров.

В результате пожара пострадали два человека, 21-летний молодой человек с ожогами 10% тела доставлен в горбольницу №7, 16-летняя девушка с отравлением продуктами горения госпитализирована в больницу № 12.

В 22.38 в МЧС сообщили о локализации пожара, тушение продолжается, на месте продолжают работать подразделения до окончательной ликвидации пожара.

P.S. Ликвидация открытого горения - 22.59.