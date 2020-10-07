Саратовец открыл стрельбу по полицейской машине

В Саратове следователи направили в прокуратуру материалы дела о стрельбе по полицейским.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено и готовится к направлению в суд.

Обвиняемый — 27-летний мужчина. По версии следствия, 26 июля он в компании друзей отдыхал на берегу пруда в Кировском районе. Ради забавы мужчины стреляли из пневматического пистолета по самодельным мишеням. Около половины четвертого ночи они приехали на улицу Тархова. Там обвиняемый решил продолжить развлечение и не придумал ничего лучше, как начать стрелять по автомобилю ППС. Выстрел разбил лобовое стекло, полицейские не пострадали. Стрелка задержали.

Свою вину мужчина признал и раскаялся.

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