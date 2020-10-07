Судимый за убийство житель Энгельса вновь убил человека

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 53-летнему мужчине, ранее уже судимому за особо тяжкое преступление. Как сообщили "КП-Саратов" в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.

Преступление было совершено вечером 4 июля в общежитии поселка Приволжский. Мужчина с сожительницей распивали алкоголь на общей кухне. К ним присоединились соседи. Один из них начал вести себя агрессивно, и пара решила уйти к себе. Однако дебошир последовал за ними и принялся оскорблять 53-летнего мужчину, назвав его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее гражданин уже отсидел за убийство и на этот раз также не стерпел обиды - он ударил соседа ножом в шею и убил на месте. Свою вину мужчина признал. Суд отправил его в колонию особого режима на 13 лет. Также он должен будет выплатить представителям убитого 400 тыс. рублей

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