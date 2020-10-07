Саратовцам сообщили о теплой среде с туманным утром

В Саратовской области сегодня, 7 октября, ожидается погода с переменной облачностью и без осадков.

- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров. Ветер подует с юга со скоростью 3–8 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

В целом среда будет теплой — температура по области поднимется до +16…+21 градуса.

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