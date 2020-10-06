В Саратове иностранку отправили в колонию за попытку продать 1,6 кг героина

В Заводском районе Саратова осудили 24-летнюю иностранку за покушение на сбыт наркотиков.

- В январе 2020 года женщина общалась с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по интернету и намеревалась сбыть в городе крупную партию веществ, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Узнав, где лежит оптовая партия героина, она попыталась сделать и разложить закладки, но не успела, так как ее поймала полиция. Правоохранители изъяли более 1,6 кг героина.

Суд отправил преступницу на пять с половиной лет в колонию общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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