Алиментщика из Саратова приговорили к обязательным работам и арестовали его иномарку

Фото УФССП по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова приставы пытаются взыскать с 56-летнего местного жителя долги.

- Мужчина задолжал по алиментам сыну более 300 тыс. рублей. В отношении него возбудили исполнительное производство и выяснили, что у гражданина есть автомобиль Hyundai Santa Fe 2007 года выпуска, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Деньги нарушитель не выплачивал, к приставам не являлся. Машину объявили в розыск, нашли и под арестом отправили на специализированную стоянку. Если мужчина не погасит долг, авто продадут.

Также алиментщика привлекли к административной ответственности за неуплату и приговорили к 20 часам обязательных работ.

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