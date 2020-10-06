Десятки земельных участков в центре Саратова будут изъяты мэрией

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Мэрия Саратова планирует изъять для муниципальных нужд несколько участков в городе.
Соответствующее постановление от 2 октября опубликовано администрацией на официальном сайте.
Как отмечает мэрия, участки предусмотрены проектом планировки территории в границах улиц Чапаева, Люкшина, Вавилова, Рахова, Мирным переулком, площадью Кирова и южной границей земель с кадастровым номером 64:48:060205:9.
Планируется изъять 14 земельных участков с расположенными на них нежилыми зданиями, магазинами и другими сооружениями.
Правообладателей земли должны известить в течение десяти дней. Контроль возложен на заместителя главы администрации по градостроительству и архитектуре.
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