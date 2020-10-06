В бассейн «Саратов» подали отопление, но плавать там нельзя

Стало известно, когда в бассейне «Саратов» начнутся занятия.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, ранее родители юных саратовцев обращались в соцсети Инстаграм к министру Александру Абросимову с просьбой возобновить тренировки.

Оказалось, что открыть бассейн было невозможно из-за прокладки теплотрассы к ФОКу для бадминтона, в «Саратове» не было отопления.

- Сегодня в бассейн поступило тепло. Подрядчик завершил все работы по прокладке теплотрассы, идет подготовка воды. Руководство учреждения обещает, что в понедельник, 12 октября, начнутся тренировки, — отметил Абросимов.

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