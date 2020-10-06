ГИБДД будет ловить в Саратове нарушителей правил парковки

В Саратове запланированы специальные рейды ГИБДД.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, мероприятия направлены на профилактику нарушений правил парковки.
Рейды «Остановка-Стоянка» пройдут 7 и 8 октября. Сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые оставляют машины в неположенном месте. Это не только нарушает правила дорожного движения, но и затрудняет проезд другим автомобилям.
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