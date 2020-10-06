В селе Аткарского района сгорел мужчина

Тело мужчины нашли после тушения пожара
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Даниловка Аткарского района Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пожар начался около часа дня.
Соседи заметили огонь в частном доме, где жил 63-летний мужчина. Прибывшие сотрудники МЧС справились с возгоранием. На полу жилой комнаты было найдено тело владельца.
Возгорание заметили соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи начали проверку, было осмотрено место происшествия. Предварительно, пожар начался с сеней из-за холодильника.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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