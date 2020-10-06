Зампред Седова проверила подключение отопления в соцучреждениях Энгельса

Ирина Седова

Сегодня, 6 октября, зампред областного правительства Ирина Седова проверила текущие работы по строительству детских садов в Энгельсском районе. Напомним, три объекта дошкольного образования общим объемом на 320 мест должны быть сданы уже в этом году.

По словам Седовой, «темпы работ нормализовались» — это три объекта на улице Тургенева, 1, улице Шелковичная и 148-й Черниговской дивизии, 7.

На обратном пути Ирина Седова проверила подключение отопления в учреждениях соцсферы Энгельса — в городской больнице №2, Школе нового века и в детском саду №14 «Умка». Напомним, в Школе нового века часть классов переведена на дистанционное обучение из-за заражений коронавирусом.