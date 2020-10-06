В Саратове двух женщин и мужчину посадили за попытку продать наркотики

В Октябрьском районе Саратова осудили троих местных жителей. В зависимости от степени и роли участия их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой.

- Две женщины и мужчина пытались через интернет сбыть смесь, в состав которой входят героин (диацетилморфин), Ацетилкодеин, 6-Моноацетилморфин, общей массой 10,11 грамма. Также один из злоумышленников 9 апреля 2020 года хотел продать через интернет около 300 граммов веществ. Наркотики изъяла полиция, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Суд назначил преступникам от восьми до девяти лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, а женщины — общего.

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