Пьяный саратовский таксист пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

Пьяный таксист спровоцировал полицейских Саратова на погоню.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, это произошло 1 октября в Заводском районе, на улице Азина.

Мужчина проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке. Он попытался оторваться, поэтому правоохранители вынуждены были начать преследование. Таксист совершал опасные маневры, к счастью, в этот момент в машине не было пассажиров.

Когда его все же удалось задержать, мужчина оказал сопротивление. Оказалось, что он пьян, а на его счету уже 21 штраф за превышение скорости.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении мужчины еще четыре протокола.

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