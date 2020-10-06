Тепло получают жители 17% жилых домов Саратовской области

В Саратовской области продолжается вхождение в отопительный сезон.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, по данным на 6 октября, тепло поступает уже в 86% объектов соцсферы (3 985 учреждений) и 17% жилых домов (1 511 МКД).

Полностью в отопсезон вошли 14 районов: Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Лысогорский, Озинский, Питерский, Ровенский, Романовский, Татищевский, Турковский, Федоровский районы, а также ЗАТО Светлый и поселок Михайловский.

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