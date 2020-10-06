Житель Озинок заплатит за лечение пострадавшего от его рук брата

В Озинском районе Саратовской области местного жителя обязали оплатить лечение пострадавшего брата.

- Между 40 и 48-летним братьями 21 апреля 2019 года произошла ссора. Младший два раза ударил старшего ножом в шею, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

На лечение потерпевшего из Фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области потратили более 34 тыс. рублей. Ответчика обязали выплатить эту сумму учреждению.

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