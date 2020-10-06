В Саратове полицейским лошадям оборудовали грязевые ванны и высадили яблоневый сад

Для хорошей работы полицейским лошадям создали все условия Фото: Дарья Вострикова

Возле конюшен кавалерийского взвода полка патрульно-постовой службы УМВД России по Саратову высадили яблоневый сад и березы. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с аграрным университетом. Первый урожай уже опробовали полицейские кони. Об этом 6 октября рассказал начальник городской полиции Андрей Чепурной в ходе Дня открытых дверей в полицейских конюшнях.

К конюшням в районе ВСО в Саратове приехали представители СМИ, ветеринарного сообщества, и. о. ректора аграрного университета Дмитрий Соловьев, декан сельхозтехникума в Краснокутском районе Дмитрий Степанов.

- Никогда у нас в кавалерии не было своего помещения, в декабре будет уже два года, как въехали сюда. Мы принимаем все меры для комфортного содержания служебных животных. Территория площадью 12 тыс. кв. м подходит для тренировок, здесь есть обсыпанный песком круг, две левады — места для выгула животных на 1,6 тыс. кв. м, грязевые ванны для профилактики сухости копыт, — рассказал Андрей Чепурной.

Благодаря взаимодействию с аграрным университетом здесь высадили яблоневый сад — 80 деревьев, березы. Два года здесь весной и осенью сажали яблони, первые плоды лошади уже попробовали.

На следующий год урожая возможно хватит для полного обеспечения животных их любимым лакомством.

Сегодня штат конюшен — десять лошадей, недавно приобретены на специальном конезаводе еще пять. Им от трех лет, отбирают животных по жестким требованиям, к примеру, не менее 160 см в холке. Лошадей-ветеранов передают в аграрный университет — «на пенсию».

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