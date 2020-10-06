В Балакове началась подача тепла в жилые дома

В Балакове Саратовской области начинается подача тепла в жилые дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», подача отопления началась сегодня, 6 октября. По графику переход системы теплоснабжения в зимний режим займет более недели.

С 6 по 8 октября начнется отопление многоквартирных домов в центре Балакова. С 8 по 11 октября — в заканальной части города. К 13 октября должны дать тепло в остальные дома.

Сейчас к отоплению подключены все учреждения соцсферы, кроме тех, что привязаны к жилым домам.

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