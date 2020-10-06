В Саратовской области более 4 тысяч школьников ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Саратовской области на сегодняшний день, 6 октября, из-за коронавируса полностью закрыты восемь школ.

- В этих учебных заведениях на дистанционном обучении находятся 1 427 детей и 139 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона.

Речь идет о МОУ «ООШ села Покровка» в Вольске, МОУ «СОШ села Логиновка» Краснокутского района, школе села Интернациональное Краснокутского района, школе имени И. С. Гавва села Федоровка Федоровского района, школе села Колено Екатериновского района, школе №2 в Красном Куте Краснокутского района, школе в селе Борисоглебовка Федоровского района и школе в Питерке. В этих учебных заведениях заболели трое учеников и десять педагогов.

Частично вышли классы школы №3 в Красном Куте.

Также на «дистанционку» ушли 103 класса в 48 школах — это 2 601 ученик.

На самоизоляции остаются 350 студентов Краснокутского политехнического лицея и 22 — из Саратовского техникума электроники и машиностроения

Полностью закрыт детский сад №51 в поселке Сенной Вольского района, там заболели двое воспитателей. Частично — 12 детсадов, восемь из них в Саратове, три в Балашовском районе, один — в Ивантеевском.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.