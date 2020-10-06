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В Энгельсе росгвардеец эвакуировал 50 человек из горящего дома

Жители попросили командование отдельной авиационной эскадрильи Росгвардии поощрить сержанта Азамата Бержанова
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Сержант Азамат Бержанов. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области

Сержант Азамат Бержанов. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области

Жители Энгельса Саратовской области благодарят спасшего их на пожаре росгвардейца.

- Благодарственное письмо в адрес командования отдельной авиационной эскадрильи Росгвардии с просьбой поощрить сержанта Азамата Бержанова направили жители дома в поселке Первомайский, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Росгвардии.

Бержанов эвакуировал из горящего здания более 50 человек, а также вывел из квартиры, где произошел пожар, пожилую женщину и трех детей. Жители дома назвали поступок росгвардейца героическим и заслуживающим высочайшей оценки.