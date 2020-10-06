Суд вынес приговор разбойничавшим в Заводском районе подросткам

В Саратове вынесен приговор четырем юношам, трое из них — несовершеннолетние.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их признали виновными в кражах и угонах.

10 июня 2019 года двое подростков, 14 и 15 лет, обокрали дом в поселке Шарковка. Добычей стали: строительная тачка, компрессоры, профильные трубы, арматура, переходники, тросы и т. д. Кроме того, они разбили камнем стекло припаркованного авто и похитили видеорегистратор с картой памяти. Сумма ущерба превысила 212 тыс. рублей.

В конце июня мальчики угнали питбайк с автостоянки на улице Парковая. Стоимость добычи составила 63 тыс. рублей.

В ночь на 13 августа 14-летний подросток с 16-летним приятелем с автостоянки на Азина открыли заднюю дверь «Газели», нашли в бардачке ключ зажигания и попытались угнать машину. При этом младший рулил и нажимал на педали, а старший переключал рычаг скоростей. Далеко уехать им не удалось – «Газель» врезалась в стену жилого дома.

8 декабря 14 и 15-летний юноши угнали автомобиль в Шарковке. Для этого они соединили провода зажигания. Машину они бросили на одной из улиц, накатавшись.

На счету подростков и другие преступления: кража аккумулятора из автомобиля ГАЗ на улице Азина, хищение магнитофона, усилителя звука, акустической системы и 60 тыс. рублей из машины на улице Прудная.

Трое из юношей полностью признали вину, а 19-летний – частично.

Суд приговорил 15-летнего к году и трем месяцам, одного из 17-летних — к году, второго – к 11 месяцам. Все сроки условные. 19-летний проведет в колонии год.

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