Росгвардейцы и волонтеры Саратова помогли спасти попавшего под машину щенка

Волонтер поблагодарила росгвардейцев за помощь

Сотрудники Росгвардии Саратова помогли попавшей в ДТП собаке.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось в конце лета в одном из дачных кооперативов.

На территории жили два бездомных щенка. Однажды автомобиль переехал одного из них.

- Собака была в критическом состоянии. Признаться честно, я не знала, что делать, сердце сжималось от боли за беззащитное животное. Неравнодушные люди, в числе которых оказались саратовские росгвардейцы, помогли мне организовать лечение, и не дать щенку погибнуть. Благодаря помощи ребят, сейчас собака проходит реабилитацию и уверенно идет на поправку, — рассказала волонтер центра помощи животным Ольга Григорьева.

Второй щенок также был пристроен. Офицеры-кинологи Росгвардии оказали шефскую помощь приюту, куда попало животное.

Начальник кинологической службы капитан Айрат Хафизов, в свою очередь, поблагодарил Ольгу Григорьева за активную гражданскую позицию.

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