В Балаково обсудили создание агломерации

Балаковская агломерация в которую могут войти территории Балаковского, Вольского, Хвалынского, Духовницкого, Пугачевского, Краснопартизанского районов и города Шиханы, позволит каждому району напрямую участвовать в федеральных программах.

При этом муниципалитеты должны оставаться самостоятельными единицами, каждая из которых будет развиваться по своему направлению, используя новые возможности. Средства будут выделяться, исходя из количества жителей, которых затронет тот или иной проект.

Обсуждение возможностей создания агломерации прошло в Балаково по инициативе депутата ГД РФ Николая Панкова.

- В каждом районе будущей агломерации реализуются проекты спикера Вячеслава Володина. В Вольске это прекрасный парк, пешеходная зона, строительство жилья для медиков и другие проекты. В Пугачеве продолжается строительство санатория, идет благоустройство территорий. Все эти проекты — точки развития. Предлагая создание агломерации, Володин решает вопрос на перспективу. … В рамках агломерации увеличится финансирование на ремонт дорог в районах, которые в нее войдут, — отметил Панков.

Панков напомнил о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил восстановить аэропорт в Балаково.

- Развитие транспортного сообщения продолжается, государственно-частное партнерство дает свои результаты. Сейчас идет обследование взлетно-посадочной полосы Балаковского аэропорта. Этот проект Володина даст новые возможности. Спикер говорит и о необходимости строительства нового мостового перехода через Волгу в районе Балаково», - отметил депутат.