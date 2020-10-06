Михаил Исаев пригрозил саратовцам жесткими ограничениями

Михаил Исаев Фото: Александр Уриевский

Глава Саратова Михаил Исаев призвал горожан соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в условиях распространения коронавируса.

Как написал глава города на своей странице в Instagram, необходимо минимизировать контакты даже с родственниками и знакомыми, избегать мест массового скопления людей, например общественного транспорта и торговых центров. Если их посещение все же необходимо, то следует носить маски и перчатки.

Кроме того, Исаев призвал постараться максимально организовать труд в дистанционном режиме. Родителям и учителям следует внимательно следить за здоровьем детей. Особые санитарные предписания должны исполняться в общепите – кафе и ресторанах.

- В противном случае — исход очевиден, жесткие ограничения придется вернуть, — пригрозил Михаил Исаев.

Мэр напомнил гражданам о дисциплине и ответственности во время борьбы с пандемией.

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