В Саратовской областной думе произошли кадровые перестановки

Саратовская областная дума

Накануне, 5 октября, свои полномочия сложил председатель комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике Саратовской облдумы Александр Санинский. Заявление об этом он передал спикеру думы Александру Романову, который подтвердил это в своем комментарии.

- Сегодня заявление о сложении депутатских полномочий поступило от Алевтины Вальтеровны Лосиной. Оно будет рассмотрено на заседании мандатной комиссии. Окончательное решение по данным вопросам будет принято на заседании Саратовской областной думы, — заявил председатель облдумы Александр Романов.