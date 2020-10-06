В Саратовской области сыноубийцу отправили в колонию

Мужчина зарезал сына в селе Лысогорского района Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Лысогорском районе Саратовской области 63-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима на семь лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он был признан виновным в убийстве своего сына.

Установлено, что отец с 41-летним сыном жили в поселке Раздольное. Днем 11 июня они распивали алкоголь, и у них кончилось спиртное.

Сын пошел в магазин, а отец остался дома готовить обед. Когда 41-летний мужчина вернулся, он начал грубить отцу. Тот в ответ ударил его сковородкой и получил новый шквал оскорблений.

Ссора закончилась ударом ножа. 63-летний мужчина 12 раз ударил сына в шею. А когда тот скончался, позвонил соседу. Фельдшер сообщила о случившемся в полицию.

Свою вину мужчина признал и отправился в колонию.

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