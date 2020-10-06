В Балаково отремонтировали тротуары, положив в основание старый асфальт

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Представитель общественного совета в Балаково Вера Печикина рассказала, что подрядчик отремонтировал тротуары на Набережной Леонова, положив в основание куски снятого прежнего асфальтового покрытия. Об этом она заявила депутат ГД Николаю Панкову, который совершает рабочую поездку в регионе.

- Здесь уложили старые бордюры, снятый асфальт и сверху щебень. Надежность такого основания вызывает сомнения. Мы опасаемся, что тротуар долго не прослужит, - сказала она.

Николай Панков отметил, что, согласно контракту, гарантийный срок - 5 лет.

- Если экспертиза покажет плохое качество - будем делать выводы, и в случае необходимости требовать устранения брака, - отметил Панков.

Он напомнил, что, согласно контракту, гарантийный срок на работы - 5 лет.

Также Панков обратил внимание на то, что сделана отмостка возле коммерческого здания.

- Сегодня стоит задача отремонтировать как можно больше тротуаров, поэтому власть, в том числе, должна требовать от бизнеса благоустраивать прилегающую территорию. А здесь вы за счет средств людей решаете вопросы этого коммерческого учреждения. Такой подход неправильный, - отметил депутат.